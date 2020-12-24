نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا يبعد مدرب فولهام عن مباراة ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ان سكوت باركر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فولهام لن يكون متواجد مع فريقه ضد ساوثهامبتون يوم السبت القادم.

وكان باركر قد أجرى مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وثببت إيجابية العينة ليقوم بعزل نفسه ويتبع البروتوكول الطبي.

وقال النادي اللندني في بيان "بعد إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد-19، ورغم أن نتيجة اختباره كانت سلبية، يعزل سكوت نفسه حاليا طبقا للإرشادات".