تشيلسي: حكيم زياش يغيب عن مواجهة أرسنال

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن المغربي حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بسبب مشكلة عضلية.
وانضم زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي مقابل 40 مليون يورو (48.81 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً غاب عن انطلاق الموسم بسبب الإصابة.
ولم يلعب المغربي الدولي منذ فوز تشيلسي 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر.
وتحدّث لامبارد عن هذا الموضوع قائلاً: "زياش لن يكون جاهزاً لمباراة أرسنال... تعرض لإصابة عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى، إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل".
وأصيب كل من تشيلويل وجيمس بكدمات خلال الأسبوع وتحوم شكوك حول مشاركتهما في المباراة التي تقام في استاد الإمارات ومواجهة أستون فيلا في استاد ستامفورد بريدج بعد يومين لاحقين.
وأضاف لامبارد "لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي. لست متأكداً من جاهزيتهما للمباراتين".
ويحتل فريق لامبارد المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة.
وكالات
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