مصطفى محمد يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية.. تعرف على السبب

حصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام. وكان الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

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