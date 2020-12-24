حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لقطاعات الكرة بالنادي، وفاروق جعفر، عضو اللجنة، وأحمد سمير، نجم الزمالك السابق، على حضور صلاة الجنازة على المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتواجد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، والمستشار عماد عبد العزيز، عضو اللجنة، وعدد من مديري القطاعات بنادي الزمالك.
وقرر مسؤولو نادي الزمالك إقامة عزاء المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قام بتعيين أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.
وقرر مسؤولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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