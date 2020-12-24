المسابقات: المحلة يواجه طلائع الجيش باستاد الغزل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش المقرر لها، في الخامسة من مساء الغد الجمعة، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، بإستاد غزل المحلة.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الجولة الرابعة بالدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى.

وأعلن مسؤلو إدارة المسابقات اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تأجيل قمة قطبي الكرة المصرية إلى موعد لاحق.

كورونا تضرب صفوف القطبين

تعرض المارد الأحمر إلى العديد من الاصابات بفيروس كورونا وهم : المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني إلى جانب الثلاثى عمرو السولية ومحمد مجدى افشة ورامي ربيعة فضلا عن اجراء ناصر ماهر لعملية جراحية فى الكتف.

فيما عاني الفارس الابيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو من تعرض الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام إلى الإصابة بفيروس كورونا بينما يستمر غياب محمد عبدالشافي الجناح الأيسر للفريق الأبيض بسبب العملية الجراحية التى أجراها فى الكتف أيضا.

حكام أوروبا للقمة

واجهت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد صعوبات بالغة عقبة ارسال خطابات إلى ١٢ اتحادا أوروبيا من أجل ترشيح طاقم تحكيمي لإدارة قمة الجولة الرابعة.

لجنة الحكام لم تتلقى أية ردود من جانب الاتحادات الأوروبية نظرا لإغلاق العديد من الدول التابعين إليها حركة الطيران بعد تفشى فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة يخشى معها سفر أية عناصر تحكيمية إلى مصر.

لجنة الحكام ترددت فى الإعلان عن نيتها اللجوء إلى طاقم تحكيم افريقي أو عربي لإدارة لقاء القمة نظرا لتوقع رفض قطبي الكرة المصرية لذلك المقترح.

الكريسماس

جاءت احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس لتكون حائلا أمام إقامة مباراة القمة فى موعدها والاضطرار من جانب اتحاد الكرة إلى تأجيلها إلى موعد لاحق.

يأتي ذلك نظرا لحساسية لقاء القمة على مدار تاريخ الكرة المصرية بين القطبين بين جماهير الفريقين.