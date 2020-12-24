بعد تأجيلها.. اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ قمة الأهلي والزمالك

استقر مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الإسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز بعد نهاية الدور الأول .

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إقامتها فى 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب .

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الموعد النهائى لمباراة القمة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن تم الاستقرار بشكل كامل على إقامتها بعد نهاية مباريات الدور الأول فى ظل الجدول المزدحم بشكل كبير الخاص بمسابقة الدوري .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.