تعرض تامر مصطفى المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي القناة، للإصابة بفيروس كورونا كوفيد١٩، وذلك عقب تعادل الفريق أمام جمهورية شبين في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية. وكان تامر مصطفى حصل علي إيقاف ٤ مباريات، عقب إعتراضه على حكم المباراة، ولم يتواجد على رأس القيادة الفنية أمام فريق الزرقا والذي تلقى خسارة ثم تعادله أمام سرس الليان، ويغيب أمام النصر الثلاثاء المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة تامر مصطفى مدرب القناة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.