نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأهلي يشارك في تشييع جثمان رئيس لجنة نادي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على المشاركة في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا انعقاده في الثانية ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للمشاركة في تشييع جثمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.
ونعى النادي الأهلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في بيان جاء فيه:
«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.