نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل الجدل بشأن إمكانية رحيل مصطفى محمد نجم الزمالك في الفترة القادمة، في ظل وجود أكثر من عرض أوروبي.

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إن مصطفى محمد يرغب في مغادرة القلعة البيضاء إلى الاحتراف الخارجي.

وتابع: "هناك قناعة من جانب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بأحقية خروج مصطفى محمد للاحتراف".

وواصل: "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عرضا يرضي الجميع سواء مصطفى محمد أو نادي الزمالك".

ويرغب مصطفى محمد في الخروج من نادي الزمالك بعد تلقيه العديد من العروض المميزة خلال الفترة الماضية.