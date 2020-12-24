انت الان تتابع تفاصيل خبر أول رد فعل من مرتضى منصور بشأن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك متأثراً بكورونا.. صور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على وفاة المستشار “أحمد البكري” رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك خلال هذه الفترة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث نشر ” منصور” تدوينه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيس بوك”، حرص من خلالها على تقديم نعي للمستشار الرئيس رئيس الزمالك الحالي.

مرتضى منصور بنعي المستشار أحمد بكري رئيس الزمالك الحالي

وكتب منصور قائلاً أه ينعي ببالغ الحزن والأسى وفاقة المستشار ” أحمد البكري” الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، وتقدم لجميع أسرته بالعزاء، ودع المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان:

” ينعى مرتضى منصور ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته”.

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وكان نادي الزمالك قد أعلن منذ قليل قليل عن وفاة المستشار “أحمد البكري” متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والجدير بالذكر أن البكري تولى رئاسة نادي الزمالك من 29 نوفمبر الماضي بقرار رسمي من وزير الشباب والرياضة الدكتور “أشرف صبحي” ليكون بدلاً من مرتضى منصور الذي رحل مع مجلسه بسبب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة الماضية.