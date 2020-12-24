رسميا.. إتمام قيد فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري

قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قيد فوزي الحناوي لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى الاتحاد السكندري بعد التأكد من أحقية زعيم الثغر في ضم اللاعب. وحسم مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إجراءات ضم فوزى الحناوى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وجاء تعاقد الاتحاد السكندرى مع فوزى الحناوى مجانا بعد رحيله عن الأهلى ورفع اسمه من قائمة الفريق التى ستخوض الموسم الكروى الجديد. وكان الاتحاد السكندرى نجح فى التعاقد مع لاعبين آخرين من الأهلى خلال الميركاتو الجارى، وهم عمار حمدي على سبيل الإعارة وكريم يحيى على سبيل الإعارة أيضا.

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