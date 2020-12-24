مران الزمالك.. تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى

خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.
وظهر الثلاثي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.
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