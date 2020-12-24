شاهد.. بيج رامى يطوف شوارع القاهرة بأتوبيس مكشوف

حرصت الشركة الراعية للنجم العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" على التحرك بأتوبيس مكشوف بشوارع القاهرة بعد عودة اللاعب من أمريكا.

ووصل ظهر اليوم النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وحرصت عائلة البطل العالمى بـ "بيج رامي" على استقباله فى مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذى حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر اولمبيا لأول مرة فى تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعى شقيق البطل العالمى بيج رامى، سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر اولمبيا، مؤكدا أن ما تحقق إنجاز كبير يضاف إلى الرياضة المصرية.

وقال السبيعى إنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمى مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.