وقال أوجبا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" الأهلي كان الأفضل في مباراة الأمس ولذلك السبب انتصر علينا، سنحاول في الأسبوعين المقبلين لتركيز على واجباتنا، ونأمل في تحقيق التأهل في مباراة الإياب."
وأضاف:" نادينا أُسس منذ 6 سنوات فقط وما قدمناه أمام الأهلي يُحسب لنا، هم يقولون أن أرضية الملعب كانت سيئة وهذه أرائهم لكن ما قدمناه أمامهم يعطينا أفضلية."
واختتم كلامه قائلًا:" أقدر دعم جماهير الزمالك لي وأشكرهم على ذلك، أنا واحد منهم فأنا أشجع الزمالك منذ الصغر."
يذكر أن أوجبا قد أكد في حوار خص به دوت الخليج بأنه يشجع نادي الزمالك في مصر.
وفاز النادي الأهلي على نظيره سونيديب النيجري بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب منافس الأهلي في إفريقيا: أشجع الزمالك منذ الصغر وأشكر جمهورهم على دعمهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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