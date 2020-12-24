صلاح وصيفا.. مفاجأة في اختيارات مدرب أتلتيكو مدريد السابق لـ افضل 5 لاعبين في العالم 2020

كشف المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق، عن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم عن 2020.

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، من وجهة نظري أفضل 5 لاعبين في العالم 2020، هم:

1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- محمد صلاح " ليفربول"

3 - مانويل نوير" بايرن ميونخ"

4- نيمار " باريس سان جيرمان"

5- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو"

وعن سبب اختيار تشيرو إيموبيلي على حساب ميسي ورونالدو، قال خالد غنيم:" إيموبيلي حصد هداف الدوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي،في حين أرى أن رونالدو وميسي لم يقدما ما يشفعلهما للتواجد ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم 2020.

يذكر أن شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، اختارت مؤخرا، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14 جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وذكرت شبكة " سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح أحتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من مضمنهم تسجيل الأهداف وصناعتها، وعددالمراوغات.

ويتصدر محمد صلاح ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.