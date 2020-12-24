اللجنة الأولمبية تنعي رئيس نادي الزمالك

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بأحد المستشفيات مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي:ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، ببالغ الحزن المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الرياضي ، ويتقدم مجلس اللجنة بخالص العزاء لإدارة القلعة البيضاء وأعضائها وجماهيرها في الفقيد ، ويدعو الله أن يتفقد الراحل برحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان" . ويؤكد مجلس الأولمبية أن الفقيد كان عاشقا للرياضة ولناديه ، ولم يتردد في قبول مهمة قيادة اللجنة المؤقتة في ظروف صعبة وحرجة تعكس مدى حبه وعشقه لنادي الزمالك. وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي:ينعي

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