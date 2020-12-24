نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو قير يهزم الحرس والمالية يفوز على الحمام في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عن فوز فريق أبو قير على مضيفه فريق حرس الحدود بهدف هانى السيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وفاز دمنهور على بيلا بهدف نظيف سجله أحمد العوضى في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



وحسم التعادل الإيجابي لقاء دكرنس مع بنى عبيد بهدف لمثله، حيث سجل أحمد جمعة التقدم لدكرنس في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء خطف بني عبيد هدف التعادل.



وفي مفاجأة نجح فريق مالية كفر الزيات في التغلب على فريق الحمام بهدف عبد الله السيد في الدقيقة 26 من الشوط الأول.



وفاز فريق الجزيرة المطروحى على فريق سبورتنج بهدف محمد رزق في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتغلب الأوليمبى على فريق فاركو بهدف مروان شاهين في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول.



تعادل فريق المنصورة مع فريق البلدية، كما تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق الرجاء بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 13 نقطة

2- الأوليمبى 11 نقطة

3- البلدية 9 نقاط

4- المالية 9 نقاط

5- الحرس 8 نقاط

6- سبورتنج 8 نقاط

7- المنصورة 7 نقاط

8- دكرنس 6 نقاط

9- الجزيرة 6 نقاط

10- فاركو 5 نقاط

11- ألعاب دمنهور 5 نقاط

12- كفر الشيخ 4 نقاط

13- بنى عبيد 4 نقاط

14- الرجاء 3 نقاط

15- الحمام نقطتين

16- بيلا نقطتين