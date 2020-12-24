الرياضة

تأكد غياب نجم إتحاد جدة عن موقعة الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي عن مباراة كلاسيكو الدوري السعودي بين إتحاد جدة والهلال المقرر لها يوم السبت القادم لحساب لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد اللاعب خلال الفترة الحالية في البحرين وذلك خلال الإجازة التي حصل عليها وتواجد على إثرها في البرازيل وتعذر عليه دخول الأراضي السعودية نظراً للإجراءات المؤقتة الخاصة بفرض حظر على رحلات الطيران الدولية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة للعزل الصحي فور دخوله السعودية، لذلك أصبح خارج حسابات الكلاسيكو ضد الهلال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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