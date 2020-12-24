تعادل مثير للمنصورة مع بلدية المحلة في القسم الثاني

بدأ المنصورة بتشكيل مكون من: عاطف نصحي ، وائل السعدنى ، أحمد سالم ، محمد نجاتى ، عبدالرحمن حسان ، أحمد عبدالعال ، إسلام مرزوق ، هانى الطامى ، على أبوطالب أوسكار ، جلال الشرقاوى ، محروس بومبه.

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل مكون من : مؤمن جابر ، احمد ربيع ، محمد سعيد ، عصام الفيومى ، محمود سامى ، أحمد سعيد ، مراد رجب ، رجب العربى ، عمار شرف الدين ، أحمد رفعت ، أحمد هريسة.