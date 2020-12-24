نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يسقط فى فخ بنى عبيد بالقسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيحابى بهدف لمثله نتيجة مباراة دكرنس وضيفه بنى عبيد التى إنتهت قبل قليل على إستاد شربين الرياضى، بالجولة الخامسة للقسم الثاني.

بدأ دكرنس بقيادة مصطفى عبده اللقاء بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم، محمد نبيل ، محمد عبدالمنعم ، محمد حموده ، محمد فوزى ، حميده على ، إبراهيم سليمان ، محمد ظريف ، سعد جمال ، ڤالو.



بينما بدأ بنى عبيد لمباراة بقيادة عادل صديق المباراة بتشكيل مكون من: أحمد حسن ، رجب عبدالتواب ، عصام عبدالستار ، محمد امين ، احمد يوسف ، احمد جمال ، رامى قدرى ، أحمد وائل ، محمود الهلباوى ، أبوبكر سيلا ، هشام أبوزيد.



الشوط الأول شهد سيطرة نسبية من جانب دكرنس على منطقة وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى بنى عبيد والذى لعب بتوازن كبير بين منطقتى الوسط والدفاع للحفاظ على مرماه من أى أهداف بالشوط الأول.



تقدم دكرنس مبكرا بالشوط الثانى عن طريق البديل أحمد جمعه والذى واصل التسجيل عقب نزوله بديلا أسوة بما قدمه فى مباراة بيلا حيث سجل هدف أيضا عقب نزوله بديلا.



ومع اللحظات الأخيرة وفى الوقت الذى إقتنع فيه الجميع بفوز دكرنس فاجأ محمد أمين مدافع بنى عبيد متابعى اللقاء من جماهير الفريقين بإدراك التعادل العادل بين الفريقين حيث لم يقدم أى الفريقين ما يستحق عليه الفوز وحصد نقاط اللقاء.



أدار اللقاء طاقم تحكيمى بقيادة أحمد العدوى "حكم ساحة" وعاونه هانى العراقى "مساعد" ، مصطفى عطية "مساعد".



بتلك النتيجة برتفع رصيد دكرنس للنقطة السادسة، فيما إرتفع رصيد بنى عبيد للنقطة الرابعة.