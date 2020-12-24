نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتجه لحسم "فاكهة" التوفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد بديلاً لإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي يعتبر أحد أهداف الشياطين الحمر في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع هالاند تقلصت بسبب العلاقة السيئة مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد حدد دومينيك كالفيرت لوين نجم إيفرتون الإنجليزي كبديل في حالة فشله في التعاقد مع إيرلينج هالاند.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليوين البالغ من العمر 23 عاماً يلعب في إيفرتون منذ 2016 قادمًا من شيفيلد وخاض مع إيفرتون حتى الآن 150 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.