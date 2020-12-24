الرياضة

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

تقرر إلغاء عزاء المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، والذي توفي اليوم الخميس إثر اصابته بفيروس كورونا.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من مسئولي مسجد الحامدية الشاذلية ما يفيد بصعوبة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عيّن أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقرر مسئولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا