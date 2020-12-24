مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

تقرر إلغاء عزاء المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، والذي توفي اليوم الخميس إثر اصابته بفيروس كورونا.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من مسئولي مسجد الحامدية الشاذلية ما يفيد بصعوبة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عيّن أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقرر مسئولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.‏