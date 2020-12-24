مفيش استسلام.. وزير الرياضة: بيج رامي مثل محمد صلاح

أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بإنجاز البطل المصري بيج رامي، مشيرًا إلى أن مصر ظهر كل المصريين.
وقال د. أشرف صبحي خلال المؤتمر: "نشكر أسرة كابتن رامي على مساندتها للبطل ولا بد من معرفة الناس لهم".
وتابع: "سعيد بلقب البيج رامي للغاية، الحمدلله مينفعش حد يقول رامي بتاعنا، لا رامي بتاعنا إحنا بتاع مصر".
وأضاف: "كان عندي حمية غريبة وقوية لما تحدثت مع بيج رامي قبل البطولة، رامي مثقف جدًا ومتابع لوطنه بشكل كبير جدًا".
وأكمل: "رامي أصبح مثل محمد صلاح،.. محمد صلاح قال قبل ذلك مفيش استسلام، ورامي نفذ الفكرة جدًا".
وأكمل: "على الرغم من مروره بكورونا لم يستسلم وسعيد جدًا بذلك الإصرار الذي يمتلكه".
واختتم : "رامي ضهره مصر وتم رعايته من مصر وهذه رسالة نقولها للدنيا كلها، لا بد من الإيمان ببلدك وبربنا وبقدراتك، وسنسعى دائمًا لعمل البطولة في مصر".
وبدأت مراسم تكريم بيج رامي في فندق ماريوت بالهرم وذلك بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإسلام قريطم رئيس شركة كارسكود المسئولة عن رعاية البطل.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.
وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية.
وقال السبيعي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.
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