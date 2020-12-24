رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء نسختي كأس العالم تحت 20 عاما و17 عاما، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له: "نتيجة لوباء كوفيد-19، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة للرجال وكأس العالم تحت 17 سنة واختيار إندونيسيا وبيرو على التوالي، الذين كان من المقرر أن تستضيف البطولات عام 2021، كمضيفين لنسخ 2023".

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين الأول و11 فبراير المقبل.

وتقام مباريات البطولة المرتقبة في ثلاثة استادات مونديالية هي استاد أحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية يوم 11 فبراير، حسب ما ذكره الفيفا بموقعه على الإنترنت.

وسيبدأ نادي الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره في البطولة في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم الأول من فبراير عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي الجديد، الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.