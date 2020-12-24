خاص| شقيق بيج رامي: فرحتنا به لا توصف .. والإنجاز باسم مصر

أكد إيهاب السبيعي الشقيق الأكبر لـ ممدوح السبيعي "بيج رامي" أن سعادته لا توصف مشيرًا إلى أن الأهم فرحة مصر.
وقال إيهاب السبيعي شقيق بيج رامي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " فرحتنا لا توصف على الإطلاق بنجاح أخي رامي ".
وتابع : " التتويج بالبطولة شيء يدعو للفخر باسم مصر وباسم كل المصريين ".
وأضاف : " سيزور كفر الشيخ للاحتفال مع أهل بلدته وتحقيقه لهذا الانجاز الذي لا يصدق ".
واختتم : " يارب مصر تفضل فرحانة دايمًا ورامي يفرح المصريين كمان وكمان ".
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما اأثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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