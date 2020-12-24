إيهاب جلال يقرر استمرار رجب عمران في هجوم المقاصة أمام المصري

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على استمرار الدفع بـ رجب عمران فى مركز المهاجم خلال مواجهة المصرى المقرر إقامتها السبت المقبل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .

ونجح رجب عمران فى خطف أنظار الجهاز الفنى للمقاصة خلال مواجهة طلائع الجيش الماضية والتى فاز بها الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف بعد الأداء الجيد الذى قدمه اللاعب والتحركات الجيدة التى يتمتع بها .

وكان جلال قرر تغيير مركز رجب عمران فى الملعب واعتمد عليه كمهاجم بدلا من لاعب وسط مهاجم ، وجاء مشاركة عمران فى هذا المركز بدلا من مروان حمدى المهاجم الرئيسي للفريق والذى كان جالسا على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الطلائع .

وعلى الجانب الآخر ، أعلن العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي ، ان فريق كرة الصالات بالمقاصة، ليس متضمنًا في بنود عقد رعاية الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الادارة الحالية للنادي غير مسئولة عن هذا الفريق رسميا.

وأضاف سيد متولي، أن فريق كرة الصالات، هو فريق شركات في الاساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن راعي المقاصة يحترم تعاقده، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.

وأوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال؛ حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.