نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيسكو يحقق رقم مميز مع الملكي في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الاسباني إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني رقم مميز وذلك بعد الفوز الذي حققه الملكي على حساب غرناطة بهدفين مقابل لا شيء يوم أمس لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

وقال الموقع الرسمي للملكي أن إيسكو حقق الإنتصار رقم 150 في الليجا بقميص ريال مدريد خلال 217 مباراة خاضها خلال الأعوام الماضية.

ودخل إيسكو بديلًا في الدقيقة 78، بدلًا من فيدي فالفيردي، ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي سجله كريم بنزيما في الموسم الثامن له بقميص الملكي ساهم خلالهم في الفوز بالليجا مرتين وتسجيل ستة وثلاثين هدفاً.