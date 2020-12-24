نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يبعث برسالة حماسية لجماهير ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة وذلك بعد إصابته التي تعرض لها ضد غرناطة يوم أمس الأربعاء.

ولم يستطع رودريجو استكمال مباراة غرناطة، التي فاز بها ريال مدريد 2-0، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا، وخرج في الدقيقة 38 ودخل بدلًا منه ماركو أسينسيو.

وكتب رودريجو عبر حسابه على "تويتر": "قد يستمر البكاء ليلة واحدة، ولكن الفرح يأتي في الصباح، الآن هناك تركيز كامل على التعافي والعودة في أسرع وقت، شكرًا لكم جميعًا على الرسائل، هلا مدريد".