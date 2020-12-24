نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يرفض إراحة نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي أن جيوفاني لوسيلسو لن يلعب على الأرجح حتى بداية العام الجديد بداعي الإصابة.

وقال مورينيو للصحفيين قبل مواجهة وولفرهامبتون الأحد "سيغيب جيوفاني. لن يكون جاهزًا. لا أعلم تحديدًا موعد عودته. لن يشارك في مباريات فترة عيد الميلاد.".

وعن هاري كين قال: " لن أريحه على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة كاملة خلال المباريات الأربعة الأخيرة لكنه كان سبباً في تسعة عشر هدفاً بالدوري خلال الموسم الجاري.