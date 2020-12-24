فاسيليو يعلن تشكيل وادى دجلة لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل وادى دجلة كالأتى : حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف خط الدفاع : أحمد مجدى ومحمود مرعي وخالد رضا ويعقوبو . خط الوسط : أحمد سعيد وعمر صالح وإيهاب المباركي . خط الهجوم : حسام عرفات وأمير عادل وصلاح أمين .

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