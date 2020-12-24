إيقاف لاعب العين الإماراتي عامين بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف الكازاخي إسلام خان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لمدة عامين بسبب تناول المنشطات، بعد ظهور إيجابية العينة الثانية للكشف عن المنشطات.

وأكد اللاعب أنه سيتقدم باستئناف ضد القرار، الذي تم تخفيضه من 4 سنوات إلى عامين فقط، بعد التأكد من عدم تعمده تعاطي المنشطات.

ويتوقع أن ينهي نادي العين الإمارتي، عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد صدور قرار إيقافه عامين، واقترب العين بالفعل من إيجاد البديل المناسب.

جدير بالذكر أن العين كان قد مدد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم في يوليو الماضي، وتم إيقاف إسلام خان، من قبل الاتحاد الآسيوي، بسبب ثبوت وجود منشطات خلال مشاركته بدوري أبطال آسيا 2020.