قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف الكازاخي إسلام خان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لمدة عامين بسبب تناول المنشطات، بعد ظهور إيجابية العينة الثانية للكشف عن المنشطات.
وأكد اللاعب أنه سيتقدم باستئناف ضد القرار، الذي تم تخفيضه من 4 سنوات إلى عامين فقط، بعد التأكد من عدم تعمده تعاطي المنشطات.
ويتوقع أن ينهي نادي العين الإمارتي، عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد صدور قرار إيقافه عامين، واقترب العين بالفعل من إيجاد البديل المناسب.
جدير بالذكر أن العين كان قد مدد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم في يوليو الماضي، وتم إيقاف إسلام خان، من قبل الاتحاد الآسيوي، بسبب ثبوت وجود منشطات خلال مشاركته بدوري أبطال آسيا 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف لاعب العين الإماراتي عامين بسبب المنشطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.