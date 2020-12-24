نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت عدة تقارير صحفية، بالساعات الأخيرة انتهاء عقد يوسف أوباما لاعب الزمالك وعدم تجديده حتى الآن، بالتوقيع للقلعة الحمراء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن كل ما تردد غير صحيح على الإطلاق، والنادي لم يجلس أو يتفاوض مع اللاعب كما يردد البعض.

وأضاف: "التعاقدات داخل القلعة الحمراء، لا تُدار بالأهواء، ولكن هناك لجنة التخطيط تعرض وترشح الأسماء والمدير الفني يمنح رأيه، ولكن لم يتم طرح اسم أوباما من الأساس".