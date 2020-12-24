كواليس رحيل طلعت يوسف عن الإسماعيلي بعد 48 ساعة من تعيينه

اعتذر طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في منصبه بعد مرور ٤٨ ساعة على تعيينه.

وعلم موقع دوت الخليج أن طلعت يوسف نشبت مشادة بينه وبين مدير التعاقدات محمد خلف بشأن تعاقدات يناير المقبل وأيضا بشأن محل الاقامة.



وسادت حالة كبيرة من الغضب على طلعت يوسف بسبب محاولة البعض التدخل فى أمور تخص الجهاز الفنى وهو ما رفضه بشكل قاطع وأكد استقالته من تدريب الفريق ورفض خوض التدريبات.

ويحاول مجلس الإسماعيلى الآن الوصول إلى حلول مع طلعت يوسف لمنع رحيله عن الفريق وعدم الاستقالة خاصة وأن قرار تعيينه لم يمر عليه أيام قليلة.

وكان الإسماعيلى أعلن تولى طلعت يوسف تدريب الفريق خلفا للبرازيلى ريكاردو والذى تقرر رحيله عقب هزيمة الدراويش من الجونة فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.