حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام وادى دجلة بالدوري

أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل سموحة كالأتى : حراسة المرمى : الهانى سليمان خط الدفاع : أطهر الطاهر ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل وأحمد جمال . خط الوسط : على غزال ومحمد حليمو ومحمد كناريا . خط الهجوم : عبدالكبير الوادي ورفيق كابو وحسام حسن .

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