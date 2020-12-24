مجاهد يجتمع مع شوقي غريب.. ويؤكد: فترة إعداد مثالية قبل أولمبياد طوكيو

عقد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة جلسة اليوم، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.
شهدت الجلسة تأكيد المهندس أحمد مجاهد علي تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب الأولمبي وجهازه الفني خلال فترة الإعداد للمشاركة في اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.
وأكد مجاهد خلال جلسته مع شوقي غريب أن اتحاد الكرة سيواصل جهوده من أجل مساندة المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد مثالية استعدادا لاولمبياد طوكيو من أجل تقديم أداء مشرف يليق بالكرة المصرية ويتناسب مع أحلام وطموحات جماهيرها.
من جانبه وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي شكره إلي المهندس احمد مجاهد ولجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة مؤكدًا أن المنتخب الأولمبي سيبذل قصارى جهده خلال هذه المرحلة من أجل الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في الاولمبياد.
وأكد مدرب أوليمبي الفراعنة أن الجميع سيكون علي قلب رجل واحد من أجل الوصول لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية لتحقيق نتائج مبهرة في الاولمبياد القادم بغية تحقيق انجاز جديد يليق بسمعة وتاريخ الكرة المصرية.
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