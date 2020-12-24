الفقاعة الطبية .. وزير الرياضة يوضح الإجراءات المطبقة على وفود مونديال اليد .. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن النظام الطبي المطبق في بطولة العالم لليد المقرر إقامتها في مصر من ١٣ حتى ٣١ يناير المقبل.
وقال صبحي في تصريحات للصحفيين ان النظام يسمى الفقاعة الطبية وهو سيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهو نظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط الا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميع الاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي.
وقال صبحي ان مصر بذلت قصارى جهدها لاقامة البطولة في ظل جائحة كورونا وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية ١٨ وزيرا.
وأضاف ان اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الاجراءات الطبية والعزل بجانب الاجراءات الامنية وتسهيل اجراءات الجوازات بالاضافة الى توفير اماكن خاصة للاعلاميين الوافدين مع فرقهم بعيدة عن وسائل الاعلام المصرية بحيث يطبق عليهم ايضا نظام الفقاعة الطبية من وقت وصولهم حتى مغادرتهم مصر.
وأشار صبحي الى ان الجميع تضافرت مجهوداتهم من اجل اقامة تلك البطولة الكبرى على ارض الكنانة بتوافر كل الاجراءات الاحترازية والامنية على اعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية.
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