فرجاني ساسي ينعى رئيس نادي الزمالك

نعى فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

ونشر فرجاني ساسي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون..." يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.