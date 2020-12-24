رئيس الزمالك الأبرز.. كورونا يحصد أرواح نجوم الكرة محليا وعربيا وعالميا (تقرير)

وخلال شهر ديسمبر الجاري تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة محمد فايز، مدرب فريق دمنهور، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري.فايز تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، بعد خوض إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية المصري، قبل وفاته متأثرا بإصابته.

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