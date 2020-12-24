نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يدرس إعارة الساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني ترغب في إعارة أحد نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأشارت صحيفة elconfidencial الإسبانية إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم انضم إلى الملكي في صيف عام 2018 قادمًا من فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فينيسيوس بات واحدا من الأعمدة الأساسية في ريال مدريد على الرغم من صغر سنه، حيث شارك النجم البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا كأساسي في موسمين متتاليين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه الموسم الحالي لم يتمكن فينيسيوس من اللعب بشكل أساسي في الكثير من المُباريات تارة بسبب إيدين هازارد وأخرى لإشراك روديجو جوس.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنّ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يثق كثيرًا بفينيسيوس وأنّ عدم دعم زيدان لفينيسيوس جعل الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز يفكر في فتح الباب أمام خيار الرحيل على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سوف يبدأ في الاستماع إلى العروض التي تأتي إلى النجم البرازيلي من كلا من إنجلترا وإيطاليا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنّ النادي وزيدان يتفقان على أنّ خطوة الإعارة ستكون أفضل لفينيسيوس حتى ينضج أكثر.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس شارك في 18 مُباراة حتى الآن مع ريال مدريد في مُختلف البطولات في الموسم الحالي مع الميرينجي وسجّل ثلاثة أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.