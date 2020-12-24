رئيس طبية مونديال اليد: مسحة PCR كل 48 ساعة لكل منظومة اللعبة

قال الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد إن البطولة في نسختها الحالية تقام لأول مرة في الأجواء الصعبة التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا موضحا أن تنظيم مصر للبطولة يعد تحديا كبيرا لجميع دول العالم التي ترفض إستضافة أية بطولات رياضية بسبب الظروف الحالية.

وكشف خميس أن الخطة الطبية التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع الإتحاد الدولي ستكون بنظام الـ concept وهو نظام الفقاعة الكاملة توافقا مع نظام كرة السلة الأمريكي الذي تقام جميع مبارياته للفرق المنافسة هناك بنفس الطريقة وهي وضع جميع منظومة اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية بالإضافة إليّ الإعلامين الراغبين في حضور البطولة داخل هذه الفقاعة بحيث لا يخروجون من الفندق إلا إليّ ملاعب التدريب أو المباريات فقط بما في ذلك سائقي الحافلات التي تقود الفرق من فندق الإقامة إلي ملاعب التدريب أو المباريات .

وأضاف رئيس اللجنة الطبية أنه سيقام تحليل الــ pcr لجميع المنظومة كل ٤٨ ساعة للتأكد من سلامة جميع الفرق التي ستقيم في فندق واحد للمجموعات الثمانية المقسمة علي ٤ أماكن للبطولة حيث سيتم إقامة ٨ فرق في فندق إقامة واحد وستكون هناك غرف طبية مجهزة بأجهزة الكشف علي منظومة اللعبة بالكامل للفرق المشاركة وستكون المستشفيات قريبة من أماكن الإقامة للمناطق الأربعة بحيث سيتم نقل أية إصابة للمستشفي في مدة زمنية من ١٢ إلي ١٨ دقيقة فقط .

الجدير بالذكر أنه النرويج مستضيفة بطولة العالم للفتيات لكرة اليد طردت جميع الفرق المشاركة بسبب إصابة عدد من اللاعبات الضيوف لتستقبل البطولة جارتها الدانمارك وفِي مباراة الإفتتاح بين الدانمارك ورومانيا أصيبت ٤ لاعبات