On Time Sports تحصل على حقوق البث الحصري لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021

كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ عن حصول أون تايم سبورتس على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد - مصر ٢٠٢١.

وكان قد اعلن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد ان نسبة حضور الجماهير لبطولة العالم لليد المقرر اقامتها في مصر من 13 حتى 31 يناير المقبل هو 30٪؜ من اجمالي الصالة المستضيفة للمباراة وهذا بسبب جائحة كورونا وقال نصر ان هذه النسبة تفقد منتخبنا نسبة من قوته لان الجماهير العنصر الاول في الدعم ولكن اثق ان كل مصر ستكون ساندة وداعمة للفريق جاء ذلك في اجتماع مع الصحفيين بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة

وكان صبحي قد كشف عن النظام الطبي المطبق في البطولة وهو الفقاعة الطبية وسيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهو نظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط الا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات ، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميع الاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي

وقال صبحي ان مصر بذلت قصارى جهدها لاقامة البطولة في ظل جائحة كورونا وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية ١٨ وزيرا واضاف ان اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الاجراءات الطبية والعزل بجانب الاجراءات الامنية وتسهيل اجراءات الجوازات بالاضافة الى توفير اماكن خاصة للاعلامين الوافدين مع فرقهم بعيدة عن وسائل الاعلام المصرية بحيث يطبق عليهم ايضا نظام الفقاعة الطبية من وقت وصولهم حتى مغادرتهم مصر

وأشار صبحي إلى أن الجميع تضافرت مجهوداتهم من اجل اقامة تلك البطولة الكبرى على ارض الكنانة بتوافر كل الاجراءات الاحترازية والامنية على اعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية