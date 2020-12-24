نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مقدمتهم حمد الله.. تغريم ثلاثي النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم ثلاثي فريق النصر، وهم المدرب روي فيتوريا والمغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله سلطان الغنام.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن الغرامة التي فرضتها لجنة الانضباط على ثلاثي النصر تقدر بمبلغ 95 ألف ريال.

وأضافت أن اللجنة قررت معاقبة مدرب النصر بسبب غيابه عن المنطقة الإعلامية عقب مواجهة الرائد في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي تسبب في تغريمه مبلغ 45 ألف ريال.

وتعرض المغربي حمد الله للغرامة بمبلغ قيمته 30 ألف ريال بسبب قيامه بمخالفة مماثلة لمدربه، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها زميله سلطان الغنام حيث تقرر تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات التي صدرت بحق ثلاثي النصر، قابلة للاستئناف.

وقررت اللجنة أيضا معاقبة محمد منشي وبيدرو مانويل عضوي الجهاز الإداري والفني بفريق الوحدة، بدفع مبلغ 30 ألف ريال غرامة بسبب عدم إرتداء الكمامة خلال مباراة الفريق أمام العين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مبلغ 30 ألف ريال تم تقسيمه على الثنائي، بحيث يدفع منشي مبلغ 20 ألف ريال، فيما يدفع بيدرو مانويل مبلغ 10 آلاف.