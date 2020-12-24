سموحة ينتفض ويحول تأخره إلى فوز على دجلة 2-1 في الدوري

وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.

وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب. ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. سيطر وادي دجلة على الكرة خلال الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف. وهدأت المباراة في الشوط الثاني عن الأول مع محاولات دون خطورة حقيقية على المرميين. وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة. ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.

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