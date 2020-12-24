نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوحدة والفجيرة في الدوري الاماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من جماهير نادي الوحدة ونادي الفجيرة الإماراتي عند موعد المباراة في الدوري الإماراتي وهي واحدة من المباريات المنتظرة التي ينتظرها عدد كبير من مشجعي الفريقين في الإمارات ومن المقرر أن تقام مباراة الوحدة والفجيرة في الدوري الإماراتي يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020 وهي مباراة ضمن الأسبوع الحادي عشر في الدوري الإماراتي لهذا العام وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي 1 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الرياض.

موعد مباراة الوحدة والفجيرة

تذاع مباراة الوحدة والفجيرة علي قناة أبو ظبي 1 المتخصصة في نقل جميع مباريات الدوري الإماراتي بشكل مستمر وتلعب المباراة علي إستاد آل نهيان بنادي الوحدة ولم يتم تحديد المعلق على المباراة حتى الآن ويأتي فريق الوحدة في الترتيب الثامن من الدوري الإماراتي هذا العام حيث لعب الفريق 10 مباريات حصد من خلالهم 15 نقطة وأحرز 17 هدفا واستقبل مرماه 10 أهداف بينما فريق الفجيرة فهو في المركز الثاني عشر لعب 10 مباريات حصد من خلالهم 7 نقاط فقط واحذر 11 هدف واستقبل 23 هدف، ويستعد الفريقان بشكل قوي لهذه المباراة التي ينتظرها عدد كبير من محبي الفريقين في الإمارات.