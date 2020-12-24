هل يرحل كوكا عن أوليمبياكوس بسبب فيروس كورونا؟

أكدت تقارير يونانية صحفية أن المهاجم الدولي أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس، أصبح موقفه غامضا بسبب إصابته بكورونا خلال معسكر المنتخب الوطني.
وحسب ما نشره موقع "Sport Time" اليوناني، أن أولمبياكوس يريد الإطمئنان على كوكا للعودة مع الفريق أو الإستمرار في فترة غيابه، البحث عن مهاجم آخر في الميركاتو الشتوي.
وتعرض أحمد حسن كوكا لإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده مع منتخب مصر في مباراتي توجو ، والتي لعبت في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الجابون .
وأعلن نادي أولمبياكوس اليوناني مؤخرًا في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي يفيد بحالة النجم المصري كوكا حيث أوضح البيان أن حالته جيدة ومستقرة ألا أن المدير الفني الرتغالي فضل إراحته حتى يتعافى ويثبت جاهزيته لخوض المبارايات 100%.
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