الرياضة

تركي آل الشيخ: تعلمت أن الريح إذا كانت ضدي أنحني لها لأتجاوزها

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وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 
وكتب تركي ال الشيخ: "‏تعلمت من الحياة أن الغرور والعناد مقبرة لصاحبها ... وتعلمت أن الريح اذا كانت ضدي انحني لها لأتجاوز العاصفة ... والضربه التي لا تكسر ظهري تقويني ... انقلوها عني تراي افلاطون هاليومين".

وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها. 

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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