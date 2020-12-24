نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة القسم الرابع بالدقهلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة دورى القسم الرابع بالدقهلية بمقر منطقة الدقهلية لكرة القدم حيث تم تقسيم الفرق لمجموعتين استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الجمعه الأول من يناير المقبل بمشاركة ١٧ فريق مقسمة على مجموعتين .
وتضم المجموعة الأولى فرق : معصرة بلقاس ، مركز شباب ميت غمر ، طلخا ، شباب بلقاس ، ميت غمر ، شباب السنبلاوين ، إتحاد السنبلاوين ، شباب أجا ، مركز شباب الستامونى.
وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالى:
معصرة بلقاس - مركز شباب ميت غمر
طلخا - شباب بلقاس
ميت غمر - شباب السنبلاوين
إتحاد السنبلاوين - شباب أجا
بينما تضم المجموعة الثانية فرق : سماد طلخا ، منية النصر ، شها ، الجزيرة ، الجمالية ، الأطرش ، ميت سلسيل ، الشال والمنشية.
وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالى:
سماد طلخا - منية النصر
شها - الجزيرة
الجمالية - الأطرش
ميت سلسيل - الشال