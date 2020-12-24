تعرف على قرعة القسم الرابع بالدقهلية

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الجمعه الأول من يناير المقبل بمشاركة ١٧ فريق مقسمة على مجموعتين .

وتضم المجموعة الأولى فرق : معصرة بلقاس ، مركز شباب ميت غمر ، طلخا ، شباب بلقاس ، ميت غمر ، شباب السنبلاوين ، إتحاد السنبلاوين ، شباب أجا ، مركز شباب الستامونى.



وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالى:



معصرة بلقاس - مركز شباب ميت غمر

طلخا - شباب بلقاس

ميت غمر - شباب السنبلاوين

إتحاد السنبلاوين - شباب أجا



بينما تضم المجموعة الثانية فرق : سماد طلخا ، منية النصر ، شها ، الجزيرة ، الجمالية ، الأطرش ، ميت سلسيل ، الشال والمنشية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالى:



سماد طلخا - منية النصر

شها - الجزيرة

الجمالية - الأطرش

ميت سلسيل - الشال