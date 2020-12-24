نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باركر يغيب عن فولهام أمام ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيغيب المدير الفني لفولهام سكوت باركر عن قيادة أمام ساوثهامبتون في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي)، بعد أن تبين إصابة أحد أفراد عائلته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .

وخضع باركر للفحوص وجاءت النتائج سلبية، لكن طبقا للإرشادات المتبعة، سيخضع للعزل الذاتي خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن فريق فولهام الذي يتأهب للقاء ساوثهامبتون بعد غد السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيتولى ستيوارت جراي ومات ويلز قيادة الفريق خلال المباراة في ظل غياب سكوت باركر.

يمكن لسكوت باركر العودة لقيادة الفريق اعتبارا من 30 ديسمبر وذلك عندما يحل فولهام ضيفا على توتنهام في المرحلة السادسة عشر من الدوري الممتاز.