متحدث"الرياضة": اللائحة تحدد موقف الزمالك من اختيار بديل البكري

أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن اللوائح داخل نادي الزمالك هي التي ستحدد إمكانية تعيين مستشار آخر لرئاسة النادي بدلا من المستشار أحمد البكري، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمرضه.

وتوفي المستشار أحمد البكري صباح اليوم الخميس مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من رئاسته للجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقال محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، عن إمكانية تعيين شخص آخر بدلا من المستشار أحمد البكري في اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر اليوم تحديدًا اليوم، ولكن وفقًا للقانون سنتخذ كافة الإجراءات طبقًا للائحة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، وعلى أساس اللائحة سيكون الاختيار".

تابع: "نادي الزمالك كبير وعريق وجزء كبير من تاريخ مصر الرياضي، خصوصًا في كرة القدم والعربية والإفريقية، والزمالك قائمًا دائمًا وأبدًا، أما عن بطولة كأس العالم لليد فسوف تُقام في موعدها بمشاركة 32 منتخبًا، وسنبهر العالم بتنظيم لم يحدث في تاريخ هذه البطولة".