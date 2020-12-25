الزمالك: أوباما ابن النادي واتفقنا على التجديد .. فيديو

قال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك إن جلسة المفاوضات التي تمت قبل ساعات مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم يوسف أوباما لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "أوباما لم يبدِ أي اعتراض بشأن التجديد، وقال إنه من أبناء الزمالك، وطالب فقط بالتقدير".

وأضاف: "اتفقنا مع أوباما على كل شىء، وخلال يومين أو ثلاثة بالكثير سيوقع العقود ويتقاضى مقدم عقده".

وأكمل: "يوسف أوباما أحد قادة فريق نادي الزمالك، وكتبنا البنود الأساسية على ورقة، ووكيل اللاعب وقع عليها، وخلال يومين سنجهز العقود وسيتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وعن تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، واصل: "لأول مرة أرى لاعب أجنبي متمسك بالنادي بهذا الشكل".

وواصل: "فرجاني ساسي كان متفهمًا جدًا لأبعد الحدود لموقف الزمالك، هو له مستحقات متأخرة سيحصل عليها بالكامل، والماديات ليست العقبة".

واستطرد: "تحدثنا عن مدة تجديد عقده والقيمة المالية واتفقنا على كل شئ، نحن حاليًا في مرحلة تجهيز أموال ساسي".

واختتم: "لم نجتمع مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، ونراجع تفاصيل أزمتهما وهل لهما مستحقات متأخرة أو لا، وبعد ذلك سنجلس معهما".